Mersin'de Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama

Mersin'in Silifke ilçesinde, iş yerine silahla ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, 6 Mayıs'ta bir iş yerine silahla ateş açılması üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlılar A.K. ve S.U'yu yakaladı.

Ekipler, soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla M.C.Y. ve N.S'yi de gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. ve S.U. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan A.K. ve S.U'nun, motosikletle gelip camlarını kırdıkları iş yerine silahla ateş açması güvenlik kamerasınca kaydedildi.