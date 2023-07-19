Mersin'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Mersin'de bir iş yerine düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Temmuz Pazartesi günü merkez Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'nde bir marketin önünde bekleyen kişilere, bazı şahıslarca tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda 32 yaşındaki Orhan Süle hayatını kaybederken, Nuri B. (57) ve Abdullah Ç. (33) adlı kişiler yaralandı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürerken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre, marketin önünde oturan 3 kişiye, yoldan geçen bir otomobilden uzun namlulu silahla ateş ediliyor. Saldırının ardından hayatını kaybeden Süle ile yaralanan 2 arkadaşı kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler olayın ardından hızla bölgeden uzaklaşıyor. - MERSİN