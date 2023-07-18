Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırganlar ise kaçtı.

Mersin'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'nde bir marketin önünde bekleyen kişilere, kimliği henüz belirlenemeyen şahıslarca tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda 32 yaşındaki Orhan Süle hayatını kaybederken, Nuri B. (57) ve Abdullah Ç. (33) adlı kişiler yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırganlar ise kayıplara karıştı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - MERSİN