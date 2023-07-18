Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir marketin önünde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Deniz Mahallesi Meltem Caddesi'ndeki bir marketin önünde Orhan Süle (32), Abdullah Ç. (33) ve Nuri B'nin (57) aralarında olduğu gruba kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce dün tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Orhan Süle'nin hayatını kaybettiğini, Abdullah Ç. ve Nuri B'nin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, ambulansla götürüldükleri özel hastanede tedavi altına alındı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.