Mersin'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı, 4 Zanlı Gözaltında

Mersin'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı, 4 Zanlı Gözaltında
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde 24 Aralık 2024'te silahla vurulan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili çalışmalarını sürdürdü.

JASAT ekipleri, olaya karışan firari zanlı C.D.A'nın Yenişehir ilçesinde saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda C.D.A. ile saklanmasına yardım ettiği belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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