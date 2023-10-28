Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Mersin'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, F.Ç, Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde iş yerinin önüne kamyonunu park eden akrabası A.Ö. ile tartıştı.

Tartışmaya F.Ç'nin oğlu Çelebi Ç. (38) de dahil oldu. İş yerinden silah alan A.Ö, Çelebi Ç'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelebi Ç, kurtarılamadı.

A.Ö. ise olayda kullandığı silahla polis merkezine giderek teslim oldu.

Çelebi Ç'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.