Merkez Bankası Başkanı Karahan: 2025 yılı sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 24

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini
Bakanlık 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Bu görüntüler sonrası Bakanlık 81 ile yazı gönderdi
Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor

Devlet Bahçeli'den ameliyat sonrası ilk mesaj
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha

Mersin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı, Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı, Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak aranan şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yeşilova Mahallesi'nde 24 Aralık 2024'te M.A'nın öldüğü, A.E'nin ise yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin aranan şüpheli B.T'nin saklandığı ikamet tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yeşilova Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan M.A. hayatını kaybetmiş, A.E. ise yaralanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.B.T. ve M.E. tutuklanmış, B.T. ise bulunamamıştı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
img

Bakanlık, otomobil fiyatına gemi satıyor
img

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
img

Zelenskiy'den savaşa son verebilecek karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı
Gıdada hile yapmayan 19 il belli oldu

Örnek teşkil ediyorlar! İşte gıdada hile yapılmayan 19 il
Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği 'Bombaların Anası'nı sonunda teslim ediyor

Trump, İsrail'in 25 yıldır ısrarla istediği bombayı teslim ediyor
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Mersin'de 'Kazma, kürek var' denilen konteynerden 357 milyonluk araç çıktı

"Kazma, kürek var" dedikleri konteynerden Ferrari çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.