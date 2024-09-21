Mersin'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Gözaltında
Mersin'in Akdeniz ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir konteynerde iki zanlı gözaltına alındı ve çok miktarda silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde iki silah ve uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin iki zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre polis ekipleri, R.B'ye ait bahçedeki konteynerde şüpheli 2 kişinin kaldığını tespit etti.
Ekipler, D.D. ve İ.T'nin kaldığı konteynere operasyon düzenledi.
Konteynerde yapılan aramada yabancı menşeli uzun namlulu silah, şarjör, 8 bin 540 sentetik hap ile hassas terazi ele geçirildi.
Çevredeki aramada da toprağa gömülü bidonda kalaşnikof, boş şarjör, fişek ve poşet içinde 4 kilo 760 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan D.D. ve İ.T. emniyete götürüldü.