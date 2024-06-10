Mersin'de silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı
Mersin'in Mut ilçesinde silah satmak için müşteri aradıkları öne sürülen 7 şüpheli, jandarmaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonda 3 tabanca, 3 av tüfeği ve 196 fişek ele geçirilmişti.
Mersin'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Mut ilçesinde 7 Haziran'da silah satmak için müşteri aradıkları öne sürülen zanlılara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüphelinin jandarmaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.
Jandarma ekipleri, Mut'ta 7 Haziran'da düzenledikleri operasyonda, ellerindeki silahları satmak için müşteri arayışında oldukları iddia edilen 7 şüpheli yakalanmış, adresler 3 tabanca, 3 av tüfeği ve 196 fişek ele geçirilmişti.