Mersin'de Sigara ve Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

Mersin'de Sigara ve Tütün Kaçakçılığı Operasyonu
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Anamur'da düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. 11 bin 380 makaron, 327 paket sigara, 30 elektronik sigara, kıyılmış tütün ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde sigara ve tütün kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen 4 iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda kaçak 11 bin 380 makaron (filtreli sigara kağıdı), 327 paket sigara, 30 elektronik sigara ile bir miktar kıyılmış tütün ve nargile tütünü ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ekipler, adreslerdeki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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