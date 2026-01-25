Haberler

Kara yoluna düşen Türk bayrağını katlayıp, kaldırdılar

Güncelleme:
Mersin'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir Türk bayrağı yola düştü. Sürücüler bayrağı katlayarak güvenli bir alana bıraktı.

MERSİN'de şiddetli rüzgar nedeniyle gönderden kopan büyük Türk bayrağı, kara yoluna düştü. Araçlarını durduran sürücülerin bayrağı katlayıp, güvenli alana bıraktığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Tarsus ilçesi D400 kara yolu kenarında bulunan gönderdeki büyük Türk bayrağı, şiddetli rüzgar nedeniyle bulunduğu yerden kopup, yola düştü. Yerdeki Türk bayrağını gören sürücüler, araçlarını durdurdu. Otomobillerinden inen 2 sürücü, Türk bayrağını kaldırarak katlayıp, güvenli bir alana bırakarak, yetkililere bilgi verdi. Bayrağın düştüğü noktada bekleyen sürücüler, daha sonra yollarına devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

