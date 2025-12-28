Haberler

Mersin'de şiddetli rüzgar nedeniyle asırlık meşe devrildi, evin çatısı uçtu

Mersin'de şiddetli rüzgar nedeniyle asırlık meşe devrildi, evin çatısı uçtu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir evin çatısının uçmasına neden oldu ve 200 yıllık meşe ağacını devirdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, elektrik kesintileri meydana geldi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu, 200 yıllık meşe ağacı devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün gece saatlerinde ilçede şiddetli rüzgar etkili oldu. Karayakup Mahallesi'nde boş bir evin çatısı rüzgarın şiddetiyle yerinden koparak bir çam ağacının üzerine düştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, düşme ve yeniden savrulma riskine karşı çatı vinçle bulunduğu yerden alınarak güvenli şekilde bölgeye indirildi. Aynı mahalledeki Olukönü mevkisinde ise bölgenin simgelerinden yaklaşık 200 yıllık meşe ağacı, rüzgara dayanamayarak devrildi. Fırtına nedeniyle kopan elektrik telleri yüzünden bölgede enerji kesintisi yaşandı. Rüzgarın etkisini azaltmasının ardından elektrik hatlarının onarımı için ekipler çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Kocasının öldürmeye kalktığı genç kadın ölümden böyle kaçmış

Genç kadının, ölümden kaçtığı anlar kamerada
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda tutuklu 3 sanık tahliye edildi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Ülke genelinde 150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri yakalandı
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var