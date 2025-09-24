Haberler

Mersin'de Şiddet Olayının Görüntülerini Paylaşan Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, darbettiği kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaşan şüpheli R.K.'nın 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan gözaltına alındığını açıkladı. Olayın farklı bir şehirde geçmişte gerçekleştiği, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eşine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli hakkında çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu videodaki olayın, farklı bir şehrimizde ve geçmiş tarihte gerçekleştiği, olayla ilgili adli işlem yapıldığı, soruşturmanın devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca görüntülerin bugün itibarıyla paylaşılmasının tespiti üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla şüpheli R.K. 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan gözaltına alınmıştır."

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbettiği kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaştığı iddia edilen kişiye yönelik resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şüpheli Toroslar ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
