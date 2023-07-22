Mersin'de şiddet gören çocuk ve kardeşleri Bakanlığa ait kuruluşa yerleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'de babasından şiddet gören çocuk ve 2 kardeşinin Bakanlığa ait kuruluşa yerleştirildiğini bildirdi. Bakanlık, olayla ilgili tüm hukuki süreçlere müdahil olup konuyu yakından takip etmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'de babasından şiddet gören çocuk ve 2 kardeşinin Bakanlığa ait kuruluşa yerleştirildiğini bildirdi.

Bakanlık, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, Mersin'de bir babanın çocuğuna yönelik şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın Mersin İl Müdürlüğü tarafından yapılan ihbarla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan araştırmalar neticesinde ilgili şahsın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Bakanlığımız uzmanlarınca yapılan değerlendirmeler neticesinde şiddete maruz kalan çocuk ve 2 kardeşi hakkında koruma tedbiri kararı talep edilmiş ve adli mercilerce talebimiz kabul edilerek çocuklar Bakanlığımıza ait kuruluşa yerleştirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Bakanlığın olayla ilgili tüm hukuki süreçlere müdahil olup konuyu yakından takip ettiği bildirildi.