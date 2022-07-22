Mersin'de sıcaktan bunalan tatilciler yat turları ile serinliyor - Haberler

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Mersin'de sıcaktan bunalan tatilciler yat turları ile serinliyor

AA - Murat Pancar - Güncel
Mersin'de sıcaktan bunalan tatilciler yat turları ile serinliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde hava sıcaklıklarının da artmasıyla günübirlik yat turlarına olan ilgi arttı.

Mersin'in Silifke ilçesinde hava sıcaklıklarının da artmasıyla günübirlik yat turlarına olan ilgi arttı.

Silifke Taşucu Limanında bağlı tur tekneleri, Akdeniz'in farklı koylarında hem denize girmek hem de eğlenmek isteyenlere hizmet veriyor.

Taşucu Limanından her gün 10.00'da hareket eden tur tekneleri, yerli ve yabancı turistleri günde ortalama 8 saat gezdirerek keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

AA / Murat Pancar - Güncel

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