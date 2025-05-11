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Mersin'de Sıcaklar Denizde Serinlendi

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Mersin'de hava sıcaklıkları 30 dereceyi aşarken, vatandaşlar sahil ve parklara akın etti. Kimi ağaç gölgelerinde dinlenirken, kimi denize girerek serinlemeyi tercih etti. Sıcak havadan bunalanlar, deniz keyfi yaparak yaz mevsimine merhaba dedi.

Mersin'de sıcaktan bunalan denizde serinledi

MERSİN - Mersin'de sıcaklıkların artmasıyla birlikte sahil ve park alanları vatandaşların akınına uğradı. Kimi ağaç gölgelerinde serinlemeyi tercih ederken, kimi de denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.

Kent genelinde hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıkarken, hissedilen sıcaklık zaman zaman 35 dereceye yaklaştı. Özellikle merkez Akdeniz ilçesindeki Atatürk Parkı, Millet Bahçesi ve sahil şeridi, hafta sonunu değerlendirmek isteyenlerle doldu. Vatandaşlar çimenlerde dinlenip sohbet ederken, bazıları denize girerek serinledi.

Bunaltıcı hava nedeniyle, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için sahile geldiklerini ifade eden Enver Ak, "Hava 2-3 haftadır çok aşırı derecede, bunaltıcı bir şekilde sıcak. Arkadaşlar denize yüzmeye geldi, ben de burada gölgede dinlenmeye çalışıyorum. Mersin'in sıcağı cidden çekilmeyecek bir vaziyete geldi. Şimdi mayıs ayındayız, bu ayda hava böyleyse, bir ay sonra, iki ay sonra Mersin havası çekilmeyecek bir duruma gelir. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Serinlemek için Tarsus'tan Mersin'e denize girmek için geldiğini ifade eden Ozan Öztürk ise "Son bir haftadır havalar çok sıcak. Arkadaşlarımızla böyle bir plan yaptık, Tarsus'tan Mersin'e geldik yüzmek için. Şu anda keyifli vakitler geçiriyoruz. Tarsus'ta deniz olmadığı için biz de böyle bir plan yapıp Mersin'e geldik. Akşama kadar yüzeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - Güncel
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