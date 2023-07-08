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Mersin'de Sıcak Hava Nedeniyle Evlere Giren Hırsız Yakalandı

Mersin'de Sıcak Hava Nedeniyle Evlere Giren Hırsız Yakalandı

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Mersin'de sıcak hava nedeniyle açık bırakılan kapı ve pencerelerden 7 farklı eve girerek hırsızlık yapan M.D. güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

MERSİN'de sıcak hava nedeniyle açık bırakılan kapı ve pencerelerden 7 farklı eve girerek hırsızlık yapan M.D. güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.< Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde sıcak hava nedeniyle  açık bırakılan kapı ve pencerelerden askıcılık yöntemiyle 7 farklı eve giren şüpheli,  ziynet eşyaları, nakit para, cep telefonu ve bilgisayar çaldı. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızlığın yaşandığı mahallelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yüzlerce kamera kaydını inceleyen ekipler, hırsızlık yapan şüphelinin M.D. olduğunu belirledi. Adresine yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel

Akdeniz Güncel Haberler

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