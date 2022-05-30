Mersin'de siber suçlarla ilgili 6 şüpheli yakalandı - Haberler

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Mersin'de siber suçlarla ilgili 6 şüpheli yakalandı

AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Mersin'de siber suçlarla ilgili 6 şüpheli yakalandı

Mersin'de internet üzerinden bahis ve dolandırıcılık gibi siber suçlarla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de internet üzerinden bahis ve dolandırıcılık gibi siber suçlarla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, banka sistemleri aracılığıyla hırsızlık, banka kartlarının kötüye kullanılması ve müstehcenlik suçlarını işledikleri iddia edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda S.A, Z.A, B.M, C.K, H.S. ve M.O'yu yakaladı.

Adreslerdeki aramada bulunan ve suçlarda kullanıldığı değerlendirilen 5 cep telefonu ile 2 bilgisayar incelemeye alındı.

Polis, adreslerinde bulunamayan 4 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Dolandırıcılık Mersin Banka Bahis Güncel Haberler

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