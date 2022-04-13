Mersin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan gazlı içecek yüklü tırda hasar oluştu.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan gazlı içecek yüklü tırda hasar oluştu.
Yaşar G. idaresindeki 42 CZR 82 plakalı tır, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde alev aldı.
Yangını fark eden şoför, emniyet şeridine aracı çekerek alevlere ilk müdahaleyi yaptı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü, araçta hasar oluştu.
AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel