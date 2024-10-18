Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir tırda yangın çıktı. Sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi, yangın söndürüldü ancak tırda hasar meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu.

R.G. idaresindeki 33 ABY 500 çekici ve 33 ARP 682 dorse plakalı tır, TEM Otoyolu Gülek Tüneli civarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Tırın çekici kısmında yükselen alevleri fark eden sürücü R.G, aracını güvenlik şeridinde durdurduktan sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın sonucu tırda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Güvenlik 3-sayfa İtfaiye Ulaşım Güncel Tarsus mersin trafik Yaşam Olay

İsrail ordusu paylaştı! İşte Sinvar'ın son anlarını gösterdiği iddia edilen drone görüntüleri

Yahya Sinvar'ın drone kamerasına yansıyan son anları

 İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Sinvar öldürüldü" dedi Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 Narin'i dere kenarına gömen Nevzat Bahtiyar'ın kızını kaçırıp hamile bırakmışlar

Narin cinayetinde ses getirecek yeni belge! Kızını kaçırıp hamile bırakmışlar
Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, 2 gün önce hastaneden video paylaşmış

Sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu 2 gün önce video paylaşmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 kilo altını banka kasasında kaybolan gurbetçi kim, altın hangi bankada kayboldu? Gaziantep elektrik kesintisi! 18-19 Ekim İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Türev Uludağ kimdir? Şef Türev kaç yaşında, nereli? Bursa elektrik kesintisi! 18-19 Ekim İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 18-19 Ekim Keçiören, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana Valisi kimdir? Adana Valisi Yavuz Selim Köşger kimdir? Antalya elektrik kesintisi! 18-19 Ekim Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Varda Köprüsü nerede? Varda köprüsü hangi il, ilçede? Varda köprüsü kim inşa etti? 18-19 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Karaisalı, nerede? Karaisalı nereye, hangi ile bağlı? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18-19 Ekim Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.