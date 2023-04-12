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Mersin'de sergiden elde edilen gelirle depremzede aileye konteyner alındı

Mersin'de sergiden elde edilen gelirle depremzede aileye konteyner alındı

Güncel Haberler

Mersin'in Anamur ilçesinde "Köklerinde Sanat Var" sergisinden elde edilen gelirle alınan konteyner ev, Hatay'daki depremzede aileye ulaştırıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde "Köklerinde Sanat Var" sergisinden elde edilen gelirle alınan konteyner ev, Hatay'daki depremzede aileye ulaştırıldı.

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, "Orman Haftası" dolayısıyla sergi düzenlendi.

Doğadan toplanan atıklar ile bitki materyallerinden yapılan tabloların yer aldığı sergiden elde edilen gelirle konteyner ev yaptırıldı.

Konteyner, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde Hatay'da kocasını kaybeden ve evlerinde hasar oluşan 2 çocuk annesi Şükran Oktay'a ulaştırıldı.

Sevinç gözyaşları döken Oktay, ekiplere ve hayırseverlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Anamur Mersin Hatay Güncel Haberler

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