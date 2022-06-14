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Mersin'de semt pazarlarında fiyat denetimi yapıldı

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'de semt pazarlarında fiyat denetimi yapıldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, "fahiş fiyat" uygulamalarına karşı semt pazarlarında denetim gerçekleştirildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, "fahiş fiyat" uygulamalarına karşı semt pazarlarında denetim gerçekleştirildi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçede kurulan pazarlarda satılan ürünleri ve fiyatlarını inceledi.

Ürünlerin gramajlarını ve terazileri de kontrol eden ekipler, eksiklikleri bulunan satıcılara uyarılarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, denetimlerin hem düzeni hem de kalite standardını sağlamak için yapıldığını belirterek, çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Toroslar Zabıta Mersin Güncel Haberler

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