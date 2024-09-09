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Mersin'de Sazan Sarmalıyla 20 Kişiyi Dolandıran 2 Şüpheli Tutuklandı

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Mersin'de sazan sarmalı ve diğer yöntemlerle 20 kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise ruhsatsız silah, cep telefonu ve sentetik hap ele geçirildi.

MERSİN'de başta sazan sarmalı olmak üzere çeşitli yöntemlerle 20 kişiyi dolandıran 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet sonrası B.G. ve B.K.'nin dolandırıcılık yaptığını tespit etti. 2 şüpheli operasyonla gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada ruhsatsız silah, şarjör, mühimmat, 6 cep telefonu ve 6 sentetik hap ele geçirildi. Emniyette sorgulanan B.G. ve B.K.'nin telefon incelemeleri sonucunda; sazan sarmalı, sahte ürün ilanı, müstehcen görüşme akabinde şantajla para talep etme, evde paketleme, kaparo yöntemleri ile 20 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. İşlemleri sonrası B.G ve B.K., sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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