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Mersin'de Sazan Sarmalı Yöntemiyle Dolandırıcılık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

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Mersin'de sazan sarmalı yöntemiyle 20 kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ruhsatsız silah, şarjör, mühimmat, cep telefonu ve sentetik hap ele geçirildi.

Mustafa ERCAN/MERSİN, -MERSİN'de başta sazan sarmalı olmak üzere çeşitli yöntemlerle 20 kişiyi dolandıran 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet sonrası B.G. ve B.K.'nin dolandırıcılık yaptığını tespit etti. 2 şüpheli operasyonla gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada ruhsatsız silah, şarjör, mühimmat, 6 cep telefonu ve 6 sentetik hap ele geçirildi. Emniyette sorgulanan B.G. ve B.K.'nin telefon incelemeleri sonucunda; sazan sarmalı, sahte ürün ilanı, müstehcen görüşme akabinde şantajla para talep etme, evde paketleme, kaparo yöntemleri ile 20 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. İşlemleri sonrası B.G ve B.K., sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık Cep Telefonu Güvenlik 3-sayfa Güncel Mersin Suç

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