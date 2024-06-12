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Mersin'de Sazan Sarmalı ve Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Mersin'de sazan sarmalı, cinsel şantaj dolandırıcılığı ve kapora dolandırıcılığı yöntemiyle 12 kişinin toplam 1 milyon 384 bin lirasını dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de, sazan sarmalı, cinsel şantaj dolandırıcılığı ve kapora dolandırıcılığı yöntemiyle 12 kişinin toplam 1 milyon 384 bin lirasını dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de ekipler, Yenişehir ilçesinde oturan B.G.'nin birlikte hareket ettiği suç ortaklarıyla dolandırıcılık yaptığı istihbaratını aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste B.G. ile V.G.A., C.Ö., R.H. ve T.E.'yi gözaltına alındı. Yapılan detaylı aramada dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 14 bin lira, banka kartları ve çok sayıda suçta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerden B.G.'nin bilişim yoluyla dolandırıcılık konulu birçok suç kaydının olduğu ve arandığı da ortaya çıktı. Operasyonda ele geçirilen cep telefonlarının şifreleri çözülerek alınan inceleme kararına istinaden yapılan çalışmada, telefondan sazan sarmalı, cinsel şantaj dolandırıcılığı ve kapora dolandırıcılığı yapıldığı da belirlendi. Telefonlarda yapılan incelemede 12 kişinin toplam 1 milyon 384 bin 500 lira dolandırılıp mağdur eden 5 kişi ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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