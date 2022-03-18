Mersin'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

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Mersin'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA - Serkan Avci - Güncel
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Mersin'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, tırın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, tırın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ali Tolu idaresindeki 33 DLD 15 plakalı tır, Çukurkeşlik Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Mersin'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Mersin'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA / Serkan Avci - Güncel

Yenişehir, İtfaiye, Tragger, Mersin, Güncel, Haberler

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