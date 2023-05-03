Mersin'de şarampole devrilen öğrenci servisindeki 7 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Mersin'in Anamur ilçesinde bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve 6 öğrenci yaralandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve 6 öğrenci yaralandı.
F.Y'nin (44) kullandığı ortaokul öğrencilerini taşıyan 33 S 2016 plakalı minibüs, Çarıklar Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Şarampole devrilen aracın sürücüsü ile 6 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Minibüs, devrildiği yerden vinçle çıkarıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel