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Mersin'de şarampole devrilen öğrenci servisindeki 7 kişi yaralandı

Mersin'de şarampole devrilen öğrenci servisindeki 7 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Mersin'in Anamur ilçesinde bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve 6 öğrenci yaralandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve 6 öğrenci yaralandı.

F.Y'nin (44) kullandığı ortaokul öğrencilerini taşıyan 33 S 2016 plakalı minibüs, Çarıklar Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Şarampole devrilen aracın sürücüsü ile 6 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Minibüs, devrildiği yerden vinçle çıkarıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel

Anamur Mersin Güncel Haberler

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