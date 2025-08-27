Mersin'de Şantiyeden 2 Ton Bakır Kablo Çalan 2 Zanlı Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şantiyeden 2 ton bakır kablo çaldıkları belirlenen iki zanlı, jandarma tarafından tutuklandı. Güvenlik kameraları sayesinde kimlikleri tespit edilen zanlılar, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, bir iş yerine ait şantiyeden 2 ton bakır kablonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının 50 saatlik kaydını inceleyen ekipler, şantiyedeki kabloları kesip araçla götüren 2 zanlının kimliğini belirledi.

Şüphelilerden biri kıraathanede, diğeri evinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
