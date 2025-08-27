Mersin'de Şantiyeden 2 Ton Bakır Kablo Çalan 2 Zanlı Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde şantiyeden 2 ton bakır kablo çaldıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, bir iş yerine ait şantiyeden 2 ton bakır kablonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının 50 saatlik kaydını inceleyen ekipler, şantiyedeki kabloları kesip araçla götüren 2 zanlının kimliğini belirledi.

Şüphelilerden biri kıraathanede, diğeri evinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.