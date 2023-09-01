Mersin'de Saman Yüklü Tırda Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mersin'de otoban girişinde durdurulan saman yüklü bir tırda saman çuvallarının arasına gizlenmiş 278 kilo 895 gram esrar ile mutfak tüpünün içerisine gizlenmiş 77 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Mersin'de otoban girişinde durdurulan saman yüklü bir tırda saman çuvallarının arasına gizlenmiş 278 kilo 895 gram esrar ile mutfak tüpünün içerisine gizlenmiş 77 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Adana-Mersin Otobanı uygulama noktasında önlem alan ekipler, saman yüklü bir tırı durdurdu. Araçta yapılan aramada saman balyaları arasına gizlenmiş 348 paket halinde 278 kilo 895 gram esrar ile mutfak tüpü içerisine zulalanmış 77 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili M.B. adlı şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN