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Mersin'de Saman Yüklü TIR Yanarak Kül Oldu

Mersin'de Saman Yüklü TIR Yanarak Kül Oldu
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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki saman yüklü bir TIR yangın çıkması sonucu tamamen yanarak kül oldu. TIR şoförü durumu fark ederek aracı güvenli bir alana çekti ve itfaiyeye bildirdi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde saman yüklü TIR, alev alev yanarak küle döndü.

Olay, akşam saatlerinde Tarsus- Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Seyir halinde olan L.D. yönetimindeki 27 AEJ 096 plakalı saman yüklü TIR, alev aldı. Durumu fark eden şoför, TIR'ı güvenlik şeridine çekip, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, çekici ve dorseyi saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. Sürücünün yara almadığı yangında TIR kül oldu.

Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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