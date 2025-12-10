Haberler

Mersin'de sahte yağ operasyonu: 73 bin litre su karıştırılmış yağ ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yapılan operasyonda, ihraç edilmek üzere hazırlanan 73 bin litre su karıştırılmış sıvı yağ ele geçirildi. Zabıta ekipleri, içi suyla doldurulmuş sahte ayçiçeği yağı bidonlarına el koydu.

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde bir depoya yapılan baskında ihraç edilmek için hazırlanan su karıştırılmış 20 litrelik 3 bin 650 bidondan oluşan toplam 73 bin litre sıvı yağ ele geçirildi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarı değerlendirerek Adana- Mersin kara yolu Huzurkent mevkisinde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Baskında, 'ayçiçeği yağı' olarak paketlenmiş içi su ve yağ karışımı ile dolu 20 litrelik tam 3 bin 650 bidon bulundu. İncelemede toplam 73 bin litre sıvı yağın ihraç edilmek üzere hazırlandığı belirlendi.

Zabıta ekiplerinin Akdeniz İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürüttüğü incelemelerde, şüpheli bidonlardan alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Analiz sonuçları, bidonların tamamının yağ yerine su-yağ karışımı ile doldurulduğunu ortaya çıkardı. Söz konusu ürünlerin, yurt dışındaki firmalara 'ayçiçeği yağı' diye pazarlanmak üzere hazırlandığı, bu yöntemle büyük çaplı bir dolandırıcılık planlandığı ortaya çıktı. Ele geçirilen sahte ürünlerin piyasa değerinin milyonlarca lirayı bulabileceği belirtilirken, olayla ilgili yasal sürecin başlatıldığı ifade edildi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, halk sağlığını ve tüketici güvenliğini tehdit eden her türlü girişime karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, "Zabıta Müdürlüğümüze gelen ihbar üzerine ilgili depoya ekiplerimizle birlikte gelerek yaptığımız incelemelerde bidonlara ayçiçeği yağı yerine su konduğunu gördük. Ambalajın üzerindeki ayçiçeği yağı bilgileri kontrol ettiğimizde de firmanın sahte bir firma olduğunu anladık. Bu ürünlerin ambalajlanıp yurt dışına ihraç edilmek için hazırlanmış. Bu ürünlerin tamamına el koyup geri dönüşüm tesisine göndereceğiz ve konuyla ilgili yasal süreci başlatacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
title