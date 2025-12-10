Mersin'de sahte yağ operasyonu: 73 bin litre su karıştırılmış yağ ele geçirildi

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde bir depoya yapılan baskında ihraç edilmek için hazırlanan su karıştırılmış 20 litrelik 3 bin 650 bidondan oluşan toplam 73 bin litre sıvı yağ ele geçirildi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarı değerlendirerek Adana- Mersin kara yolu Huzurkent mevkisinde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Baskında, 'ayçiçeği yağı' olarak paketlenmiş içi su ve yağ karışımı ile dolu 20 litrelik tam 3 bin 650 bidon bulundu. İncelemede toplam 73 bin litre sıvı yağın ihraç edilmek üzere hazırlandığı belirlendi.

Zabıta ekiplerinin Akdeniz İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürüttüğü incelemelerde, şüpheli bidonlardan alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Analiz sonuçları, bidonların tamamının yağ yerine su-yağ karışımı ile doldurulduğunu ortaya çıkardı. Söz konusu ürünlerin, yurt dışındaki firmalara 'ayçiçeği yağı' diye pazarlanmak üzere hazırlandığı, bu yöntemle büyük çaplı bir dolandırıcılık planlandığı ortaya çıktı. Ele geçirilen sahte ürünlerin piyasa değerinin milyonlarca lirayı bulabileceği belirtilirken, olayla ilgili yasal sürecin başlatıldığı ifade edildi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, halk sağlığını ve tüketici güvenliğini tehdit eden her türlü girişime karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, "Zabıta Müdürlüğümüze gelen ihbar üzerine ilgili depoya ekiplerimizle birlikte gelerek yaptığımız incelemelerde bidonlara ayçiçeği yağı yerine su konduğunu gördük. Ambalajın üzerindeki ayçiçeği yağı bilgileri kontrol ettiğimizde de firmanın sahte bir firma olduğunu anladık. Bu ürünlerin ambalajlanıp yurt dışına ihraç edilmek için hazırlanmış. Bu ürünlerin tamamına el koyup geri dönüşüm tesisine göndereceğiz ve konuyla ilgili yasal süreci başlatacağız" dedi.