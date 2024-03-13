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Mersin'de Sahte Kripto Para Sitesi Dolandırıcılarına Operasyon: 19 Gözaltı

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Mersin'de sahte kripto para sitesi üzerinden yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek operasyon düzenledi.

Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte kripto para sitesi üzerinden yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 19 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Mersin Dolandırıcılık Güvenlik Suç Güncel Haberler

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