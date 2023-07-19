Mersin'de Sahte Kimlik Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de sahte kimlik hazırladıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sahte kimlik malzemesi ele geçirildi.

Mersin'de sahte kimlik hazırladıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sahte kimlik üretildiği tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste, sahte kimlik basmak için kullanılan 2 yazıcı, hologram cihazı, 140 ön ödeme kartı, farklı ülkelerin vatandaşlarına ait 48 sürücü belgesi ve 52 kimlik kartı, basılmaya hazır 7 kimlik kartı, 19 sim kart, 3 cep telefonu, 4 tabanca ile bu silahlara ait 16 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. ve M.A. emniyete götürüldü.

Zanlıların, yurt dışı işlemlerinde kullanılmak üzere sahte kimlik hazırladığı öğrenildi.