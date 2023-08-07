Mersin'de Sahte İlaç Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de sahte ilaç imal edip sattıkları belirlenen 2 şüpheli, bin 720 kutu reçetesiz ilaçla birlikte yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte ilaç üretimi yapıldığı bilgisine ulaşarak operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, bin 720 kutu reçetesiz ilaç ele geçirildi.

Mersin'de sahte ilaç imal edip sattıkları belirlenen 2 şüpheli, bin 720 kutu reçetesiz ilaçla birlikte yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe sınırları içerisinde sahte ilaç üretimi yapılarak reçetesiz olarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaşan Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.A. ve H.E. isimli şahısları gözaltına alırken, evde yapılan aramada farklı markalar ve ebatlarda paketlenmiş halde toplam bin 720 kutu reçetesiz ilaç ele geçirdi.

Her iki şüpheli ve ele geçirilen malzemeler, gerekli işlemler için Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN