Mersin'de Sahte İlaç Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

MERSİN'de sahte ilaç imalatı ve satışı yapan 2 kişi yakalanıp gözaltına alındı, farklı markalar ve ebatlarda paketlenmiş halde toplam 1720 kutu reçetesiz ilaç ele geçirildi.

Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler yaptıkları çalışmalarda ilçede sahte ilaç imalatı ve satışı yapıldığını belirledi. Savcılık koordinesinde çalışma yapan ekipler, sahte ilaç imalatı ve satışı yapan A.A. ve H.E.'nin açık kimlik ve adreslerini belirledikten sonra operasyon düzenledi. Operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada farklı markalar ve ebatlarda paketlenmiş halde toplam 1720 kutu reçetesiz ilaç ele geçirildi. A.A. ve H.E. yakalanarak gözaltına alınırken, 1720 kutu reçetesiz ilaca da el konuldu. Şüpheliler emniyete getirilerek sorgulanırken, soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. (DHA)