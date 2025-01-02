Mersin'de Sahte İçki Operasyonu: 85 Litre Ele Geçirildi
Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda, Silifke ve Mut ilçelerindeki kaçak içki üretim yerlerinde 85 litre sahte içki ve 240 paket sigara ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de 85 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasında göre, Silifke ve Mut ilçelerinde kaçak üretim yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 85 litre sahte içki ve 240 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel