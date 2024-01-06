Mersin'de Sahte İçki Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılan operasyonda, 380 litre sahte içki ve 560 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, 380 litre sahte içki ve 560 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Elvanlı ve Arpaçbahşiş mahallelerinde 3 şüphelinin sahte içki ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Adresteki aramalarda, 380 litre sahte içki, 560 litre etil alkol ve 15 anason kiti ele geçirildi.