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Mersin'de Sahte İçki Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılan operasyonda, 380 litre sahte içki ve 560 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 380 litre sahte içki ve 560 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Elvanlı ve Arpaçbahşiş mahallelerinde 3 şüphelinin sahte içki ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Adresteki aramalarda, 380 litre sahte içki, 560 litre etil alkol ve 15 anason kiti ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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