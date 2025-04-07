CHP'de 'Gölge Kabine'ye yeni rol! İsimleri İmamoğlu belirleyecek

CHP'de 'Gölge Kabine'ye yeni rol! Dikkat çeken İmamoğlu ayrıntısı
Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırmızı

Piyasalarda deprem! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırmızı
Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu

Bakanlık yasakladı! Mutfakların vazgeçilmezi ülkeden çıkamayacak
Şişli'de kanlı baskın! Biri hamile iki kişi öldürüldü

İstanbul'un göbeğinde kanlı baskın! Biri hamile iki kişi öldürüldü

Mersin'de Sahte İçki Operasyonu: 2 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de il jandarma ekipleri, sahte içki üretimi yapan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Anamur ve Çamlıyayla ilçelerinde düzenlenen operasyonda 56 litre sahte içki ve 12 litre etil alkol ele geçirildi.

Mersin'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi yaptıkları belirlenen zanlıların Anamur ve Çamlıyayla ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde 56 litre sahte içki ve 12 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.