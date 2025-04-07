Mersin'de Sahte İçki Operasyonu: 2 Gözaltı
Mersin'de il jandarma ekipleri, sahte içki üretimi yapan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Anamur ve Çamlıyayla ilçelerinde düzenlenen operasyonda 56 litre sahte içki ve 12 litre etil alkol ele geçirildi.
Mersin'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi yaptıkları belirlenen zanlıların Anamur ve Çamlıyayla ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenledi.
Adreslerde 56 litre sahte içki ve 12 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel