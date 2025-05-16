Mersin'de Sahte İçki Operasyonu: 127 Litre Ele Geçirildi
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde düzenlenen operasyonda 127 litre sahte içki ve 17 litre etil alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 127 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki üretilip piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Adreste 127 litre sahte içki, 17 litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli karakola götürüldü.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel