Mersin'de Sahte İçki Operasyonu: 10 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Mersin'de Sahte İçki Operasyonu: 10 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda sahte içki üreten şüpheli M.Ç. gözaltına alınırken, 10 litre etil alkol ve sahte içki ele geçirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünce ikametinde ve deposunda sahte içki yapan şüpheli M.Ç'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.Ç. gözaltına alındı.

Adreste 10 litre etil alkol, 10 litre sahte içki, 3 litre alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı ve çok sayıda boş şişe ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
Pasaportunu unutan kaleciye unutulmaz şaka

"Banker Bilo" filmindeki pasaport sahnesi gerçek oldu
Hale Soygazi siber saldırıya uğradı

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Dolandırıcıların kurbanı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim

Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.