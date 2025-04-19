Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren metro hattında bazı duraklar kapatılacak

İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Genç oyuncu, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı, tutuklu başkandan jet açıklama geldi

Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama

Mersin'de Sahte Euro Para Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Sahte Euro Para Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de, piyasaya sahte euro sürme hazırlığında olan 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 5 bin adet sahte 2 euro madeni para ele geçirildi. Şüphelilerin daha önce çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı.

MERSİN'de piyasaya sahte para sürme hazırlığında olan 5 şüpheli yakalandı, operasyonda 5 bin adet sahte 2 euro madeni para ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan tatil bölgelerine sahte madeni döviz getirildiğini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bantlanarak sarılmış halde toplam 5 bin adet sahte 2 euro madeni para bulundu. Toplam 10 bin euroluk madeni parayı turistik bölgelerde piyasaya süreceği belirlenen M.Ç., B.C., S.Ç., E.Ç. ve M.C.G. gözaltına alındı. Ayrıca adresteki şüphelilerin 'Yağma', 'Nitelikli dolandırıcılık' gibi farklı suçlardan arandığı ortaya çıktı. Şüphelileri işlemleri için emniyete götürüldü.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.