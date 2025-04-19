Mersin'de Sahte Euro Para Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan tatil bölgelerine sahte madeni döviz getirildiğini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bantlanarak sarılmış halde toplam 5 bin adet sahte 2 euro madeni para bulundu. Toplam 10 bin euroluk madeni parayı turistik bölgelerde piyasaya süreceği belirlenen M.Ç., B.C., S.Ç., E.Ç. ve M.C.G. gözaltına alındı. Ayrıca adresteki şüphelilerin 'Yağma', 'Nitelikli dolandırıcılık' gibi farklı suçlardan arandığı ortaya çıktı. Şüphelileri işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel