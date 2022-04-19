Mersin'de sahte dekontla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, internet üzerinden sahte banka dekontuyla ürün alarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, ikinci el alışveriş sitesine ilanı koyulan 5 oyun konsolunu sahte banka dekontuyla satın alarak dolandırıcılık yapan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Kentteki bir marketten aldığı sebzelerin de parasını ödemediği ortaya çıkarılan zanlının, H.E.B. olduğu tespit edildi.

Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla salıverildi.