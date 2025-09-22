Haberler

Mersin'de Sahte Altın Dolandırıcılığı: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de kuyumculara sahte altın bozduran 4 şüpheli, polisiye operasyon sonucu yakalandı. Yapılan baskınlarda sahte altınlar ve büyük miktarda para ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

MERSİN'de kuyumculara sahte altın bozdurduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Çalışma ile kuyumculara sahte altın bozduran şüpheliler tespit edildi. Şüpheliler S.T., Z.K., C.T.U. ve Ö.K. eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 34 sahte altın zincir, 5 cep telefonu ve 47 bin 735 Türk lirası para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

