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Mersin'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 9 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 9 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Kemal Paşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi yakınındaki arazide oyun oynayan K.Y.Ç. sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Boynundan ve bacağından yaralanan K.Y.Ç. çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine sevk edildi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

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