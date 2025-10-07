Mersin'de Sahipsiz Hayvanlar İçin Doğal Yaşam Alanı İnşaatına Başlandı

Mersin'de Akdeniz Belediyesince sahipsiz hayvanlar için hayata geçirilen proje kapsamında "Sahipsiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı"nın inşasına başlandı.

Belediyenin açıklamasına göre, sokak hayvanlarının daha güvenli ve sağlıklı ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla ilgili yasa ve yönetmelikler gereği ilçe sınırlarında doğal yaşam alanı inşa edilecek.

Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla yaşlı, yaralı, sahipsiz, travmaya uğramış veya can güvenliği açısından tehlike oluşturan hayvanların tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçleri, veteriner hekimler tarafından takip edilecek.

İlçeye bağlı Yakaköy mevkisinde kurulacak alanı inceleyen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şener, Sahipsiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı için zemin düzenleme ve inşa çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Bölgede ilk etapta sahipsiz sokak hayvanları için 8 bin metrekare alan üzerine doğal yaşam alanı kuruyoruz." ifadesini kullandı.