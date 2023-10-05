Mersin'de sahildeki kum zambakları koruma altına alındı

Mersin'in Erdemli ilçesi sahilindeki kum zambakları, kreş öğrencileri ve belediye ekipleri tarafından konulan uyarı levhaları ve şeritlerle korunuyor.

Mersin'in Erdemli ilçesi sahilindeki kum zambakları, kreş öğrencileri ve belediye ekipleri tarafından konulan uyarı levhaları ve şeritlerle korunuyor.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Talat Göktepe Tabiat Parkı Sahili'nde bulunan kum zambaklarının korunması için Şehit Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kreşi öğrencileri ile belediye ekipleri bir araya geldi.

Çocuklar ile ekipler, sahilde çiçek açan kum zambaklarının etrafına şerit çekti, çevresine de uyarı levhaları dikti.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mersin'in iklimi, denizi, doğası ve endemik bitkileriyle mükemmel konuma sahip olduğunu ifade etti.

Kum zambaklarını kreş öğrencileriyle koruma altına aldıklarını kaydeden Tollu, "Akdeniz'de caretta carettalar sahile çıkıyorsa ve sahilde nesli tükenmek üzere olan kum zambakları açıyorsa, gelecek nesil ve çevre adına umut var demektir." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Ahmet Eren de çiçekleri korumak için bir araya geldiklerini belirterek, "Doğamızı koruyalım, çiçekleri sevelim." çağrısında bulundu.

Arda Yılmaz da arkadaşlarıyla katıldıkları etkinlikte hem eğlendikleri hem çiçekleri korumanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.