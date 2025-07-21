Mersin'de Sahil Yollarında Motosiklet Denetimi: 626 Sürücüye Cezalı İşlem

Mersin'de Sahil Yollarında Motosiklet Denetimi: 626 Sürücüye Cezalı İşlem
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Mersin'de yapılan denetimlerde, yaya yollarında motosiklet kullanan 626 sürücüye toplam 685 bin 142 lira para cezası kesildi.

Mersin'de sahildeki yaya yollarında motosiklet kullanan sürücülere para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sahil bandı, yürüyüş ve park alanlarında motosiklet kullanımını önlemek için denetim yaptı.

Ekiplerin 1212 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladığı denetimde, 626 motosiklet sürücüsüne yaya yolunu kullandıkları gerekçesiyle toplam 685 bin 142 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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