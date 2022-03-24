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Mersin'de sahil portakal doldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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MMersin'de dereden akıntıyla gelerek denize döküldüğü değerlendirilen çok miktarda portakal sahili kapladı.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - MMersin'de dereden akıntıyla gelerek denize döküldüğü değerlendirilen çok miktarda portakal sahili kapladı. Rus turistler ve çocuklar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Tatil sitelerinin bulunduğu Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbaşis Mahallesi sahiline yüzlerce portakal vurdu. Yüksek rakımdaki portakal bahçelerinin olduğu bölgeden Arpaçbahşis Deresi'ne atıldığı değerlendirilen portakallar, akıntıyla Akdeniz'e döküldü. Dere ile denizin buluştuğu bölgede dalgalar portakalları kumsala taşıdı. Sahilin büyük bir bölümü portakalla kaplanırken, hava sıcaklığının arttığı bölgeye Rusya'dan gelen turistler gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Turistler fotoğraf çekinirken, çocukların bir köpeğe yakalaması için sürekli portakal atarak oyunlar oynaması dikkat çekti.

Mahalle sakinleri, Arpaçbahşiş Deresi'ne dökülen portakalların akıntıyla denize, oradan da sahile geldiğini aktardı.

(Halil İbrahim Varlı - Hüseyin Yıldız/İHA)

Mersin'de sahil portakal doldu

Mersin'de sahil portakal doldu

Mersin'de sahil portakal doldu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Akdeniz, Tatil, Rus, Güncel, Haberler

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