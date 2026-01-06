Haberler

Bozyazı ilçesinde öğrencilere sağlık alanında eğitim verildi

Güncelleme:
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi' kapsamında ilkokul öğrencilerine sağlıklı yaşam, acil durumlarda davranış biçimleri ve ilk yardım konularında eğitim verildi.

Proje kapsamında Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezince Bozyazı İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılay, Yeşilay Bozyazı Şubesi, sağlık ve itfaiye ekipleri katkı sağladı.

Programda öğrencilere sağlıklı yaşam, acil durumlarda davranış biçimleri ve ilk yardım alanlarında bilgilendirilme yapıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
500

