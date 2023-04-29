Mersin'de sağanak ve doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti yapılıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu bazı sera ile tarım ürünlerinde hasara neden oldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu bazı sera ile tarım ürünlerinde hasara neden oldu.

Dolu nedeniyle ilçeye bağlı Koyuncu, Kocahasanlı, Üçtepe, Kayacı, Çiriş ve Çamlı mahallerinde seralar ile açıkta yetişen sebze ve meyveler zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Koyuncu Mahalle Muhtarı İlhan Çerçi, dolu nedeniyle bazı seraların yıkıldığını, açıkta yetişen fasulye, yenidünya, limon, portakal, kayısı, avokadonun zarar gördüğünü belirtti.

Üretici Mehmet Ceylan da yağışların tarım alanlarında büyük zarara neden olduğunu kaydetti.